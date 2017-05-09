肉舖大搞創意 「肉紋冰」新鮮上市！

肉紋冰「在欉黃紅心芭樂檸檬雪酪」口味，每杯120元。(業者提供)

外觀顏色紅白相間，酷似五花肉紋路的肉紋冰，創意十足。(業者提供)

結合火鍋與肉舖的「肉大人肉舖火鍋」（Mr. Meat肉大人），以來自世界各地的高檔肉品做為火鍋涮肉片，在台北深受饕客歡迎。肉大人的創意還玩到了冰品上，繼去年與台南冰品名店「蜷尾家」合作，推出「肉冰棒」引發話題，今年再度與宜蘭「小林冰堂」合作，推出甜鹹難辨的「肉紋冰」，逼真的顏色酷似五花肉的紋理，與肉舖及火鍋概念相當吻合。

即日起限量供應的肉紋冰，在初夏首推以宜蘭員山當季生產的在欉黃紅心芭樂、屏東九如鄉生產的綠皮檸檬製作而成的「在欉黃紅心芭樂檸檬雪酪」口味。

在叢黃紅心芭樂在水果熟成變黃才摘取，香氣濃郁，以冷壓方式慢磨取汁，不會因為引擎過熱轉速影響營養成分；綠皮檸檬則是台灣檸檬之王，汁多帶甜酸度足，酸甜微甘的口感非常消暑。芭樂紅搭上檸檬白形成的紋路，讓人一打開蓋子，搞不清這是甜味還是肉味的冰品，創意十足。

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肉大人肉舖火鍋：台北市敦化南路二段81巷35號

訂位電話：02-2703-5522 或FB搜尋：肉大人肉舖火鍋

(中時)