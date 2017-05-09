肉舖大搞創意 「肉紋冰」新鮮上市！
結合火鍋與肉舖的「肉大人肉舖火鍋」（Mr. Meat肉大人），以來自世界各地的高檔肉品做為火鍋涮肉片，在台北深受饕客歡迎。肉大人的創意還玩到了冰品上，繼去年與台南冰品名店「蜷尾家」合作，推出「肉冰棒」引發話題，今年再度與宜蘭「小林冰堂」合作，推出甜鹹難辨的「肉紋冰」，逼真的顏色酷似五花肉的紋理，與肉舖及火鍋概念相當吻合。
即日起限量供應的肉紋冰，在初夏首推以宜蘭員山當季生產的在欉黃紅心芭樂、屏東九如鄉生產的綠皮檸檬製作而成的「在欉黃紅心芭樂檸檬雪酪」口味。
在叢黃紅心芭樂在水果熟成變黃才摘取，香氣濃郁，以冷壓方式慢磨取汁，不會因為引擎過熱轉速影響營養成分；綠皮檸檬則是台灣檸檬之王，汁多帶甜酸度足，酸甜微甘的口感非常消暑。芭樂紅搭上檸檬白形成的紋路，讓人一打開蓋子，搞不清這是甜味還是肉味的冰品，創意十足。
Index
肉大人肉舖火鍋：台北市敦化南路二段81巷35號
訂位電話：02-2703-5522 或FB搜尋：肉大人肉舖火鍋
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。