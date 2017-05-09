美軍夏威夷部署新維吉尼亞級潛艦 太平洋司令：無人能敵

去年10月才服役的伊利諾號潛艦。(圖/美聯社)

美國日前才調派卡爾文森號前往日本海域，震懾北韓意味濃厚，而近日又宣布將在夏威夷部屬去年10月才服役的維吉尼亞級潛艦，這也是第5艘部署在夏威夷珍珠港的維吉尼亞級（Virginia-class）核子動力快速攻擊潛艦，此舉也被認為是在向中國、俄國及北韓秀肌肉。而美軍太平洋司令哈里斯曾表示維吉尼亞級潛艦「無人能敵」。

據《海軍時報》(Navy Times)報導，將部屬在夏威夷的伊利諾號（USS Illinois，SSN-786）是首艘部署在夏威夷的維吉尼亞級第三批次（Block III）潛艦，這批潛艦配備2個87吋的維吉尼亞酬載管（Virginia-payload tube），每管可配備6枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile），並且可以下潛超過800呎，在水下的航行時速可超過29浬，整體配備武器系統比前幾批先進。

據估全球有約有400艘潛艦中有230艘部署於印度洋-太平洋海域，而其中又有160艘是屬於中國、俄國和北韓。

美軍太平洋司令哈里斯。(圖/美聯社)

不過這樣的部署似乎仍供不應求，美軍太平洋司令、海軍上將哈里斯()則對此表示，面對中國、俄國和北韓的潛艦威脅，以及其他監察任務，目前現役攻擊型潛艦共52艘，僅達50%的潛艦需求，而且未來幾年洛杉磯級（Los-Angeles-class）攻擊潛艦將陸續除役，潛艦需求量加大增，他也說：「從一個司令的觀點來看，我需要更多的潛艦」。

哈里斯日前也在國會聽證會時表示，「我認為世界上沒有潛艦可以和維吉尼亞級潛艦匹敵」。

(中時電子報)