教育部推補教實名制，要將「劉毅」變「劉曉山」

劉毅補習班的劉毅老師，以後必須以本名「劉曉山」或是真名、化名並列的「劉曉山（劉毅）」對外揭露。（翻攝自劉毅補習班網頁）

教育部今天邀集全國22縣市開會決定，全力支持實名制納入《補習及進修教育法》，一旦修法通過，補教老師必須以真名來執行業務。以後，「劉毅補習班」內的「劉毅」老師必須改以真名「劉曉山」對外，或是以「劉曉山（劉毅）」真名、化名並列的方式呈現。

日前年輕女作家遭補教老師誘姦而自殺，引起軒然大波，教育部今天召集全國22縣市代表開會討論因應對策，第一件要做的是，阻止各級學校不適任教育人員流竄到補習班擔任負責人或教職員，2周內要完成這項工作。

教育部終身教育司長黃月麗說，目前「全國不適任教育人員通報及查詢系統」納入學校有性侵或性騷擾紀錄的老師，各縣市教育局可以將補習班負責人及教職員名單拿來比對，一旦發現有學校狼師流竄到補習班，要立即解聘或撤銷立案；未來這個系統會增設「補習班不適任人員專區」。

此外，黃月麗說，全國22縣市一致支持將實名制納入《補習及進修教育法》，未來所有補習班老師均要以真名面對學生及家長。在立法完成前的過渡時期，補習班必須將教職員工的真實名字造冊，放在明顯的地方讓學生看得到，老師則可以真名、化名並列的方式呈現。

如果在過渡期補習班老師仍堅持僅以化名對外，怎麼辦？黃月麗說，在這個階段，由各縣市政府先以輔導的方式要求補習班轉換，如果他們堅持不配合，地方政府也可以處以罰款或撤銷立案。

黃月麗舉例，「劉毅補習班」是商標，可以繼續維持，但劉毅的本名是劉曉山，在過渡階段，他就不能僅以「劉毅」這個名字來對外招生，至少要以「劉曉山（劉毅）」的方式呈現。至於修法完成後，補習班老師是僅能用真名或是真名、化名並列還要討論，但有一個基本原則，一定要揭露真名。

對於教育部要推補教業實名制，台北市補教協會總幹事張浩然說，在現行社會氣氛下，「我們也只能說OK」。不過他表示，有些補教老師以化名經營出品牌，不能讓他們辛苦2、30年付諸流水，因此實名制修法通過後，也希望讓補教老師可以真名、化名並列的方式對外，應該同時允許「真名（化名）」或「化名（真名）」等呈現方式。

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