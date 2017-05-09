歧視聽障生 莫素娟痛心
新北市一名小學科任教師，要求小學二年級聽障生拔除助聽器，引起各界批評。中華民國聲暉聯合會榮譽理事長莫素娟感嘆指出，該會聽聞此事，也深感憂心與遺憾，此事件顯示聽障生所處的社會情境極為不平等，突顯教育系統無法落實公平受教權，尚須改善。
莫素娟表示，助聽器簡單來說像是一個小型擴音器，把原本聽不見的聲音加以擴大，再利用聽障生的殘餘聽力，使聲音能送到大腦聽覺中樞而感覺到聲音；FM無線調頻系統則像廣播電台，老師只需配戴發射器，發射器上的麥克風能直接收音傳送到聽障生助聽器上的接受器。
莫素娟說，她首先要肯定班導師同理聽障生在助聽輔具的需求，因教師是搭建學校教育以及學生需求的重要橋樑，須觀察學生不同的發展特質，給予不同的教學方式。該會長期與各學校資源教室交流，發現教師針對聽障生之溝通策略或聽覺輔具知能略顯缺乏，不少教師對於助聽器、人工電子耳和調頻系統等助聽輔具的特質或差異不甚了解，因而在溝通上與聽障生產生誤解。
莫素娟建議教育當局，應提供教師相關助聽輔具資訊，或辦理相關研習或個案研討，提升教師知能，應用於聽障實務教育現場，滿足聽障生學習需求，維護學生聽與學習的權利。
(中時)
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