白衣天使加冠 往護理界生力軍邁進
義守大學護理系今(9)天舉辦第17屆大二學生加冠典禮，由師長親手女生戴上護士帽、男生戴上胸章，象徵將從課堂邁入到醫院的實習階段；母親是護理師、從小接觸醫護工作的陳鈺盈說「幫助病患康復，是我的志向。」將朝護理界的生力軍邁進。
義大醫學院長陳翰容表示，今年暑假，對加冠學子是新里程碑，把課堂習得的成果應用在臨床實習，檢視自我不足，同時繼續成長、吸收新知，他期勉學子未來投入醫護工作，能秉持著南丁格爾的精神，服務他人，也期許學子不斷成長、突破自我。
投身護理界的學生，心中都帶有一份自我期許的理想，在原住民部落長大的學生吳欣芸，有感於部落資源不足，有重大意外發生時，需要護理人員在場卻付之闕如，讓她決定投身醫護行列。
學生徐維廷則受到4個護理師表姊妹影響，了解這是多麼不容易的工作，護理人員的一舉一動都關係著病患的健康，他計畫出國進修、考取執照，更充實專業；來自花蓮的劉良竺，母親是位護理人員，她從小就對護理人員懷抱憧憬，以母親為目標，期望自己成為優秀的護理師，返鄉服務。
今天許多家長帶著小禮物或新鮮花束，不遠千里來參加加冠儀式，以行動支持這群未來護理師人生最重要的一刻。
(中時)
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