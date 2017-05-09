龍洞遊隼雛鳥墜崖 鳥會鳥友悲慟

遊隼寶寶在進食及練習飛行過程中，因失去平衡不幸墜崖身亡，生死一瞬間被鳥友拍下。（基隆野鳥協會提供）

成年遊隼（左）與22天大的遊隼雛鳥（右1、右2）在峭壁的罅隙間。（基隆野鳥協會提供）

全世界俯衝瞬間速度最快、國內列為一級保育類動物的猛禽遊隼，昨日上午10時許在龍洞繁殖的遊隼雛鳥，與母鳥餵食過程中，因為還在練習飛行導致失去平衡，不幸墜崖死亡，使鳥友們悲慟不已，基隆鳥會對此深表遺憾。

遊隼在基隆北方三島、北海岸及東北角等地，共有30個穩定樣區。昨日上午在龍洞被鳥友直擊，鳥媽媽正在餵食鳥寶寶過程中，其中1隻鳥寶寶不幸墜崖，被鳥友拍下瞬間畫面。

基隆鳥會理事長沈錦豐說明，案發當天，鳥媽媽想引導鳥寶寶走出巢位，到寬廣的巢外平台上進食，並學習飛行，未料鳥寶寶卻失去平衡墜崖。經蔡姓鳥友及沈振中老師下崖尋獲，但雛鳥已經死亡，只好遺憾地通知相關單位這不幸的消息。

基隆鳥會感謝這段時間許多熱心的鳥友天天前往守護，將持續觀察所有樣區的繁殖情形，待所有樣區幼鳥離巢後，會公布今年的繁殖結果，期待明年可以有一個順利的繁殖季。

基隆鳥會表示，今年龍洞巢區4顆蛋中有2隻雛鳥在4月18日及4月20日，順利孵出，其中1隻雛鳥在4月23日失蹤，經研判是夭折；另一隻雛鳥很順利的度過了18天以上，並已經開始長出尾羽及飛羽，體重也增加到615公克，但在昨日不幸夭折。

相關的觀察紀錄影片及圖片，基隆鳥會都已經製作成環境教育教案，先在基隆各級學校進行多場環境教育講座，讓學生們了解遊隼的習性，以及如何成為遊隼的保護者。未來也會努力將相關紀錄剪輯成紀錄片，希望在台灣對於遊隼保育能夠盡一份心力。

(中時)