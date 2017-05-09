女開車抽K菸解悶 不知後面跟著警車

許女嘆說，因網拍生意不好做，生活壓力大，且剛與男友分手，一時情緒低落，才會開車拉K，慘的是還被警逮獲。(劉宥廷翻攝)

34歲許女日前開車兜風還開窗抽K菸，但她不知此舉已遭警盯上，後方跟著警車，警方聞到陣陣K味攔車，許女這時才反應過來，警在車上及包內搜出安毒及毒梅片；許女嘆說，因網拍生意不好做，生活壓力大，且剛與男友分手，一時情緒低落，才會開車拉K，慘的是還被警逮獲。

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(中時)