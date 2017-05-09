大學申請入學 國立中興高中6成上榜

大學個人申請放榜，國立中興高中141人榮登金榜，上榜率超過6成，其中，國立大學64人，包括清大1人，成大3人、政大1人，北大1人、中字輩11人、師範體系6人。

學測英文、社會滿級分的簡邦丞，錄取上國立政治大學歷史學系、同班的王映喬錄取國立清華大學特殊教育學系。

謝彥德則是錄取國立中興大學應用數學系、國立中山大學應用數學系、國立高雄師範大學數學系數學組、國立臺中教育大學科學教育與應用學系、國立暨南國際大學資訊管理學系，成為名符其實的國立五冠王，最後選擇國立中興大學應用數學系！

左皓維入學成績僅1A4B，但在個人努力及師長諄諄教誨下，錄取國立彰化師範大學資訊管理學系數位內容科技與管理組，及國立暨南國際大學資訊管理學系！

謝孟臻錄取大葉大學醫療器材設計與材料學系；廖至善錄取國立嘉義大學特殊教育學系；林伯諦錄取大葉大學消防安全學系、蔡聖爵錄取亞洲大學護理學系臨床照護組，未來將朝消防員和護士目標邁進。

史瑋馨考上國立嘉義大學獸醫學系、黃和楓國立暨南國際大學社會政策與社會工作學系。

中興高中數理資優班，個人申請錄取人數，加上繁星已有92％成準新鮮人，其中上國立大學達標7成，未來加上指考，可望達到8成國立大學上榜目標。

(中時)