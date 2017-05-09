新北消防第九大隊將落腳淡水 守護北海岸
新北市消防局第九大隊將落腳淡水！新北市消防局第九大隊、淡水中隊暨竹圍分隊新建工程動土典禮9日於淡水區中正東路一段舉行開工動土，由市長朱立倫到場主持，消防局表示，工程預計明年完工，新落成的廳舍將先行投入第三救災救護大隊竹圍分隊行列，待第九大隊建置完成，將負責三芝、石門、金山區、淡水、萬里）的救災救護量能。
新北市消防局第九大隊、淡水中隊暨竹圍分隊新建工程斥資1億5722萬元，打造基地面積1046.46平方公尺、地上6層、地下2層的鋼筋混凝土建築，空間規畫為地上1樓大型車停車空間及值班室、2至6樓為辦公室、梯間及機房，號稱將是一座符合生態、節能、減廢、健康的消防辦公大樓。
新北市消防局2011年決議設立九個外勤大隊，目前僅設有七個大隊，第八、九大隊尚未成立，消防局表示，此次藉由改建竹圍分隊舊有廳舍，將第九大隊廳舍一併納入動工，未來第九大隊建立完成後，一方面將提升北海岸的防救災效能，另一方面新北市消防整體救災指揮體系架構將得以完備。
未來新北市消防局成立第八、第九大隊後，將分攤第二、第三、第六、第五等大隊部分轄區，轄區劃分將重新洗牌，第二大隊將負責新莊、樹林；第五大隊則負責三峽、土城、鶯歌；原本隸屬於第三大隊的八里、淡水、三芝，第六大隊的石門、金山、萬里，未來則由第九大隊負責。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。