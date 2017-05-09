新北消防第九大隊將落腳淡水 守護北海岸

新北市消防局第九大隊、淡水中隊暨竹圍分隊新建工程動土典禮9日於淡水區中正東路一段舉行開工動土，市長朱立倫到場祈福。（譚宇哲翻攝）

新北市消防局第九大隊、淡水中隊暨竹圍分隊新建工程動土典禮9日於淡水區中正東路一段舉行開工動土，市長朱立倫到場祈福。（譚宇哲翻攝）

新北市消防局第九大隊將落腳淡水！新北市消防局第九大隊、淡水中隊暨竹圍分隊新建工程動土典禮9日於淡水區中正東路一段舉行開工動土，由市長朱立倫到場主持，消防局表示，工程預計明年完工，新落成的廳舍將先行投入第三救災救護大隊竹圍分隊行列，待第九大隊建置完成，將負責三芝、石門、金山區、淡水、萬里）的救災救護量能。

新北市消防局第九大隊、淡水中隊暨竹圍分隊新建工程斥資1億5722萬元，打造基地面積1046.46平方公尺、地上6層、地下2層的鋼筋混凝土建築，空間規畫為地上1樓大型車停車空間及值班室、2至6樓為辦公室、梯間及機房，號稱將是一座符合生態、節能、減廢、健康的消防辦公大樓。

新北市消防局2011年決議設立九個外勤大隊，目前僅設有七個大隊，第八、九大隊尚未成立，消防局表示，此次藉由改建竹圍分隊舊有廳舍，將第九大隊廳舍一併納入動工，未來第九大隊建立完成後，一方面將提升北海岸的防救災效能，另一方面新北市消防整體救災指揮體系架構將得以完備。

未來新北市消防局成立第八、第九大隊後，將分攤第二、第三、第六、第五等大隊部分轄區，轄區劃分將重新洗牌，第二大隊將負責新莊、樹林；第五大隊則負責三峽、土城、鶯歌；原本隸屬於第三大隊的八里、淡水、三芝，第六大隊的石門、金山、萬里，未來則由第九大隊負責。

(中時)