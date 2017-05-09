疑似烤肉釀禍 秋茂園後方涼亭被焚毀

苗栗通霄鎮秋茂園後方停車場旁的涼亭今天凌晨3時許被海巡人員發現火光，疑似有人在木造涼亭烤肉，卻未確實熄火，造成涼亭底部、木柱及一旁的木棧道都被燒得焦黑，經消防人員灌水才撲滅火勢。

警方獲報前往採證時，有民眾警方表示，今凌晨零時許經過該處附近，有看到多名外籍移工聚集飲酒作樂，警方在焦黑的涼亭旁發現多罐酒瓶、烤玉米等物品依稀可辨，還有非台灣常見的菸品，正積極調閱路口監視器，釐清可能的疑犯及責任。

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(中時)