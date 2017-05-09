中市國民黨要求比照南投 訂一例一休自治條例

市議員李中9日要求中市府比照南投縣府訂一例一休自治條例，企業與勞工不受現行法令限制，達到雙贏局面。（盧金足攝）

南投縣長林明溱繼提出暫緩實施一例一休後，又擬自訂一例一休自治條例，引發關注。市議會國民黨團9日表示，如果市府不提一例一休自治條例，黨團將參考南投縣自提議會版自治條例。對此，勞工局強調，自治條例或議會決議內容，不能與中央法律、法規命令牴觸，如果抵觸，將來也無法實施。

一例一休衝擊各行各業，市議員李中在議會質詢勞工局長黃荷婷，能否比照南投縣政府提出自治條例？否則國民黨團將擬提自治條例，化繁為簡，讓勞資雙方有所依循，不受現行法令限制，達到雙贏局面。

李中說，這次定期大會請勞工局提出研議暫緩實施一例一休新制專案報告，幾乎不分藍綠議員都支持暫緩實施，市長林佳龍也應議員建議繼續宣導。

「一例一休非改不可！」國民黨團書記長李中強調，一例一休不適用的行業別太多，造成「例外太多影響原則」、「量變成質變」，建議市府比照南投縣訂定相關自治條例。

勞工局長黃荷婷說，自治條例或議會決議內容，不能與中央法律、法規命令牴觸，仍會將議員建議向中央反映，市府會持續全面加強輔導事業單位。

市府也建請中央盡速研擬一例一休具體可行配套方案，或就中小企業的困難考量修法，延長新法輔導期程，落實周休二日立法目的。

(中時)