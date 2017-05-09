中市國民黨要求比照南投 訂一例一休自治條例
南投縣長林明溱繼提出暫緩實施一例一休後，又擬自訂一例一休自治條例，引發關注。市議會國民黨團9日表示，如果市府不提一例一休自治條例，黨團將參考南投縣自提議會版自治條例。對此，勞工局強調，自治條例或議會決議內容，不能與中央法律、法規命令牴觸，如果抵觸，將來也無法實施。
一例一休衝擊各行各業，市議員李中在議會質詢勞工局長黃荷婷，能否比照南投縣政府提出自治條例？否則國民黨團將擬提自治條例，化繁為簡，讓勞資雙方有所依循，不受現行法令限制，達到雙贏局面。
李中說，這次定期大會請勞工局提出研議暫緩實施一例一休新制專案報告，幾乎不分藍綠議員都支持暫緩實施，市長林佳龍也應議員建議繼續宣導。
「一例一休非改不可！」國民黨團書記長李中強調，一例一休不適用的行業別太多，造成「例外太多影響原則」、「量變成質變」，建議市府比照南投縣訂定相關自治條例。
勞工局長黃荷婷說，自治條例或議會決議內容，不能與中央法律、法規命令牴觸，仍會將議員建議向中央反映，市府會持續全面加強輔導事業單位。
市府也建請中央盡速研擬一例一休具體可行配套方案，或就中小企業的困難考量修法，延長新法輔導期程，落實周休二日立法目的。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。