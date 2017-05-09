《了解與互信 兩岸一定旺》 獨家!台灣國WHA抗議!變十日豪奢吃喝玩樂團？

《了解與互信 兩岸一定旺》

《了解與互信 兩岸一定旺》

一張想要卻要不到的WHA邀請函，台灣今年確定沒有收到。蔡英文總統帶頭衝在第一線，10度在推特上發文，但最後WHO確定沒有對台灣發出邀請函，無疑是在兩岸冰凍氣氛中再添一塊冰？未來這三年，台灣要面臨鎖國處境嗎？蔡英文提出的「三新」，找得到善意的兩岸關係新突破？

另外，長年推動以台灣國名義加入聯合國的「台灣聯合國協進會」打算號召民間人士，組成WHO宣達團前進瑞士日內瓦為台灣發聲，但10天行程當中竟然只有2天要在歐洲總部前發傳單，其他時間變成歐遊團？而且整趟所費不貲，真的全部自費，還是背後有金主贊助？

來賓

葉耀鵬 前監察委員

李永萍 前北市副市長

唐慧琳 政治評論員

黃敬平 資深媒體人

北京

嚴峻 全國台研會副秘書長

(中時電子報)