文武雙全 連振原連中五元錄取台大機械
大學申請入學今天放榜，私立二信高中連振原第一階段連中五元，最後錄取台大機械工程系，是這次基隆市個人申請「榜首」，也是本次唯一的台大生。連振原不僅是讀書強，還是桌球校隊隊長，代表學校出賽獲得許多獎項，為基隆校園界數一數二的桌球高手。
連振原學測71級分，在第一階段通過台大機械、化工及清大機械、化工、材料工程5個校系，最後選擇了台大機械，他表示選擇台大機械是因為未來想當一名工程師，同時也是媽媽的期待，剛好在母親節前夕，送媽媽一份「台大禮」。
「我比較喜歡用理解方式讀書，不喜歡死背。」連振原說，他讀書沒有什麼竅門，就是跟著學校課程專心聽講，晚自習結束就回家休息，從不熬夜也沒補習，每周堅持練習桌球2天，偶爾有時間打打電動，他認為「適時的放鬆很重要」。
鄭篤庭同學及金冠穎同學，大學學測分別為70級分及69級分，2人同時選擇清華大學材料工程學系，再度成為同學。
「我們相信每位同學的潛力，不會放棄任何一位」，二信高中校長林立表示，二信跟其他學校不同地方是堅持多元化、因材施教，除了學科，也重視教導學生的做人處世，鼓勵孩子讀書之外，也要多多運動。
二信高中今年大學申請入學成績再次突破，不僅錄取人數高達163人，同時登上國立大學也有58人，加上繁星計畫錄取國立大學20人，已有78人錄取國立大學，表現相當亮麗。
(中時)
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