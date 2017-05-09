文武雙全　連振原連中五元錄取台大機械

連振原同學（中）錄取台大機械工程系，為今年個人申請基隆市「榜首」，二信高中校長林立（右）與教務主任劉俊濰（左）特別表揚。（張穎齊攝）

連振原同學錄取台大機械工程系，為今年個人申請基隆市「榜首」。（張穎齊攝）

連振原平時讀書之外，更喜歡打桌球，擔任桌球校隊隊長，代表學校出賽獲得許多獎項。（張穎齊攝）

連振原平時讀書之外，更喜歡打桌球，擔任桌球校隊隊長，代表學校出賽獲得許多獎項。（張穎齊攝）

大學申請入學今天放榜，私立二信高中連振原第一階段連中五元，最後錄取台大機械工程系，是這次基隆市個人申請「榜首」，也是本次唯一的台大生。連振原不僅是讀書強，還是桌球校隊隊長，代表學校出賽獲得許多獎項，為基隆校園界數一數二的桌球高手。

連振原學測71級分，在第一階段通過台大機械、化工及清大機械、化工、材料工程5個校系，最後選擇了台大機械，他表示選擇台大機械是因為未來想當一名工程師，同時也是媽媽的期待，剛好在母親節前夕，送媽媽一份「台大禮」。

「我比較喜歡用理解方式讀書，不喜歡死背。」連振原說，他讀書沒有什麼竅門，就是跟著學校課程專心聽講，晚自習結束就回家休息，從不熬夜也沒補習，每周堅持練習桌球2天，偶爾有時間打打電動，他認為「適時的放鬆很重要」。

鄭篤庭同學及金冠穎同學，大學學測分別為70級分及69級分，2人同時選擇清華大學材料工程學系，再度成為同學。

「我們相信每位同學的潛力，不會放棄任何一位」，二信高中校長林立表示，二信跟其他學校不同地方是堅持多元化、因材施教，除了學科，也重視教導學生的做人處世，鼓勵孩子讀書之外，也要多多運動。

二信高中今年大學申請入學成績再次突破，不僅錄取人數高達163人，同時登上國立大學也有58人，加上繁星計畫錄取國立大學20人，已有78人錄取國立大學，表現相當亮麗。

(中時)