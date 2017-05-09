誤闖鳴鳳古道體力透支受困 獅潭警消馳赴救人
來自高雄的78歲林姓老翁7日參加社區旅遊活動到頭屋鳴鳳古道健行，老翁自行遊覽美景時，不自覺脫隊而誤入鳴鳳古道支線登山步道，警方於12時許接獲老翁同行遊客報案失蹤，立刻展開救人行動。
大湖警分局獅潭分駐所長劉秉逸，協調獅潭消防隊及義警、義消等共計10餘人，共同馳赴鳴鳳古道救援，因鳴鳳古道登山步道支線眾多，警消利用GPS衛星定位系統，於13時35分許定位找到林姓老翁的位置，於14時許發現林姓老翁正在鳴鳳古道某支線道上，因體力不支暫坐於岩石上休息。
警消運用軟性擔架歷經2小時合力將林姓老翁抬下山，所幸林翁並沒任何傷勢，稍事休息恢復體力後，交由其同行家屬照料。警消積極動員搜山救人為民服務精神深獲家屬肯定與感謝，更獲得沿線登山民眾的掌聲。
(中時)
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