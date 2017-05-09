犯罪預防宣導不分國籍 有請正妹警助陣

台中市警二分局犯罪預防宣導不分國籍，日前舉辦「馬來西亞旅台同學會」運動會的機會進行『反詐騙、反毒品及預防犯罪』宣導。（張妍溱翻攝）

台中市警二分局犯罪預防宣導不分國籍，日前舉辦「馬來西亞旅台同學會」運動會的機會進行『反詐騙、反毒品及預防犯罪』宣導，警方請來女警員周瑜宣導，頗為吸睛，人氣指數飆升。

「馬來西亞旅台同學會」為馬來西亞學生的大家庭，協助學生在台的一切事務加強台灣及馬來西亞兩國的交流與文化。「2017年大馬運動會」日前在國立體育大學舉行，項目包括桌球、排球、羽球、籃球、田徑等賽事，現場除來臺馬來西亞學生參與比賽，來觀賽加油的臺灣學生相當熱情。

當天現場除了來台的馬來西亞學生參與比賽，來觀賽加油的台灣學生也不少，育才派出所趁此國際學生交流的機會向青年學子進行如常見毒品介紹、遠離毒品菸害及反飆車不危險駕駛等觀念預防犯罪宣導。

(中時)