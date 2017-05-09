中市首創地主投票 選出重畫區地主代表
土地重畫後，地價行情水漲船高，為避免重畫爭議，市府首創以「地主投票」方式選出地主代表，為重畫區內地主參與協調相關重畫事項，協助審議重畫負擔減免、共同負擔土地調配原則、土地爭議案件等重要事項，表達區內土地所有權人意見，保障地主權益。
地政局長張治祥表示，以往公辦市地重畫委員會土地所有權人代表的產生，無明確選任規範，為使民眾了解政府施政並參與公共議題，市府推出「地主投票」方式選出地主代表。
台中市第14期市地重畫委員會率先展開地主代表選舉，地政局訂定的推選作業要點，由重畫區土地所有權人自行登記擔任候選人後，採正式投票及開票方式選出土地所有權人代表。
14期重畫區面積約404公頃，私有土地所有權人約4000餘人，為讓區內地主意見可充分表達，應選委員人數為規定上限人數6人，其中婦女至少1人。
市府表示，此次登記參選的土地所有權人多達22人，開票結果順利選出6名地主代表，將代表重畫區內地主，參與審議、協調相關重畫事項，開票結果總投票數共計1102票，投票率為32.18%。
(中時)
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