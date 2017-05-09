林宥嘉新婚派對熱跳夯曲〈BANG BANG BANG〉

林宥嘉與老婆丁文琪今於輕井澤舉辦結婚派對。(華研音樂提供)

林宥嘉與丁文琪大方親吻。(華研音樂提供)

林宥嘉與丁文琪婚紗照終於曝光。(華研音樂提供)

林宥嘉與丁文琪婚紗照浪漫破表。(華研音樂提供)

林宥嘉與老婆丁文琪（Kiki）於年初登記結婚，夫妻倆9日回到Kiki當年求學地日本，在風景秀麗的輕井澤舉辦新婚派對，林宥嘉看著愛妻哽咽告白：「我們原本是很不同的人，我太感性，而妳很有條理，但我很喜歡這樣的妳，彌補了我的缺點。謝謝妳選擇與我相伴，信任我，願意與我一起度過人生的潮起潮落。我會學習成為一個好丈夫，希望能讓妳當最幸福的人。」現場浪漫指數破表。

Kiki則感性回應：「你是我遇過最善良、最真誠的人，你的善良與真心，是我一直想要守護的事，能夠成為支持你夢想的一份力量，也是很驕傲而快樂的。未來我也會一直支持著你，給予你所需要的一切力量。」2人在樹屋前見證愛情，林宥嘉更熱跳BIGBANG夯曲〈BANG BANG BANG〉獻給Kiki，最後2人切下結婚蛋糕完美結束。

好友Selina、Hebe都到場祝福，Selina形容「林宥嘉和Kiki是個性、喜好都一樣的人，是天生的緣份，更是天生一對」；Hebe表示「Kiki是一個平日就在生活中堆砌美好事物的人，今天她的種種巧思讓這場派對更加充滿幸福與美好」。

林宥嘉感謝：「今天被好多的祝福包圍，是我們生命中最不孤單的一天。Kiki對這場派對很用心，希望大家都留下難忘的回憶。」派對花費近百萬，新人支付機票、酒店費用，6月26日將回台北舉辦婚宴。

回到下榻的輕井澤皇家王子大飯店，飯店人員也在門口灑花迎接一對新人歸來，由於目前正值日本的黃金週假期間，飯店業務十分繁忙，但得知林宥嘉與Kiki是特地邀親友前來參與新婚派對後，熱情給予協助。

婚紗照終於曝光，由川島小鳥掌鏡，Kiki身穿MS IDEAS訂製白紗，更發揮造型專長，親手製作動物頭飾來搭配片，背景皆以自然環境、生活化的風格為主，小倆口對婚紗照成果非常滿意。

(中時)