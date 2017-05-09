台灣人遊日更便利 1本護照、1張金融卡走遍全日本

台灣金融卡ATM擴大服務紀念典禮9日在東京舉行，財金公司董事長趙揚清(右起)、北海道銀行行長笹原晶博、銀行公會理事長呂桔誠、Resona銀行執行董事岩永省一、駐日代表謝長廷、NTT DATA公司副社長本間洋等共同出席、慶賀。(黃菁菁攝)

台灣金融卡ATM擴大服務紀念典禮9日在東京舉行，財金公司董事長趙揚清(右起)、北海道銀行行長笹原晶博、銀行公會理事長呂桔誠、Resona銀行執行董事岩永省一、駐日代表謝長廷、NTT DATA公司副社長本間洋等共同出席、慶賀。(黃菁菁攝)

財金公司董事長趙揚清用台灣金融卡在東京的便利商店ATM提款後表示，操作全程都有中文解說非常簡單又便捷。(財金公司提供)

台灣銀行公會及財金公司9日在東京召開記者會宣布，「台灣金融卡」在日本ATM提款擴大服務，至3月底在日本全國已有723台ATM可使用。銀行公會理事長呂桔誠受訪時表示，「以後台灣人到日本旅遊只要帶1本護照、1張金融卡就可以到處自由行了。」

此外，台灣金融卡在日購物消費服務，7月起消費據點將拓展至全日本，預計2020年東京奧運時，可達成2萬個消費特店之目標，將大大提高國人赴日旅遊、洽公及留學的便利性。

銀行公會及財金公司自2010年1月起，提供「台灣金融卡」在日本「ATM提款及購物」服務。透過財金公司與日本NTT DATA公司等國外連線單位直接連線，大幅降低金融機構發展跨國金融服務之成本，強化「台灣金融卡」本土品牌之多元應用，且免付「手續費」。

「台灣金融卡」在日本「ATM提款」服務地區，已自北海道拓展至全日本，除在東京、京都、大阪及北海道等地區的Circle K、Sunkus及部分全家便利商店已提供服務外，東京成田、仙台、北海道新千歲及北陸地區富山等4大台灣直飛國際機場，亦已設置ATM，沖繩也自3月起提供服務。

2011年日本共有5台ATM可使用台灣金融卡，但截至本年3月底累計已達723台ATM可使用台灣金融卡。至於提供服務之銀行，除北海道銀行外，京葉銀行、橫浜銀行、西日本城市銀行、77銀行等亦陸續加入服務合作行列。

Resona銀行執行董事岩永省一表示，去年10月開始在全家便利商店的ATM提供提款服務，期待台灣訪日觀光客很快突破500萬人，歡迎更多人來利用超商的ATM，今後的目標是要擴大到1000台ATM。

財金公司董事長趙揚清在記者會上致詞表示，「利用台灣金融卡在日本餘額查詢是免費的，提款手續費也非常便宜，3萬日圓只要手續費350日圓，也要特別感謝台灣銀行提供最優惠的匯率。」

趙揚清還強調，「至5月9日為止，台灣已有24家金融機構參加此服務，可使用台灣金融卡合計卡數達6297萬張，已占國內流通卡數之6成以上，即台灣2/3以上的金融卡都可在日本全國700台的ATM使用。剛才日方也提到，他們準備推到1000台ATM，期待今年下半年，金融卡也可以像信用卡一樣刷卡消費，更期待以後網路上也可以購物消費。」

(中時)