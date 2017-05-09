唐綺陽最想和MASA流落荒島

日本型男主廚MASA出席活動。日前與星座專家唐綺陽共進晚餐並直播。（粘耿豪攝、取材臉書）

日本型男主廚MASA日前與星座專家唐綺陽共進晚餐並直播。（取材臉書）

日本型男主廚MASA日前與星座專家唐綺陽共進晚餐並直播。（取材臉書）

日本型男主廚MASA出席活動親手做水果料理。（粘耿豪攝）

日本型男主廚MASA出席活動親手做水果料理。（粘耿豪攝）

日本型男主廚MASA出席活動親手做水果料理。（粘耿豪攝）

日本型男主廚MASA出席日本頂級水果網站成立記者會。（粘耿豪攝）

人氣極高的日本型男主廚MASA，9日受邀出席日本富士媒體集團與伊藤忠商社合資的日本頂級水果網站成立記者會，並親自手做點心。他3月底曾受邀到星座專家唐綺陽家進行晚餐臉書直播，唐綺陽少女心大噴發，表示如果要選一個人流落荒島，她不用想就會選MASA老師。他9被問到這題時害羞表示，「我是做料理的，在荒島負責料理ok，但我也需要有人幫我抓魚和蝦啊！」還開玩笑表示，流落荒島時可以跟唐綺陽學星座。

MASA說，那是他第一次到人家家裡進行晚餐的臉書直播，所以很緊張，幾天前就開始睡不好覺，不過唐綺陽人很好、聊得很開心。他說自己目前都是製作烹飪影片，至於臉書直播則還在研究，因為直播做菜風險高，如果過程失敗、或做錯了，就糟了，因為做得不好也無法重來，但也許失敗反而能藉機好好解釋失敗原因。

來台定居已約9、10年的他說，之前也住過加拿大，所以很習慣住在國外，台灣對他來說比較近，所以住得很習慣且愉快。身為料理主廚，台灣小吃他都喜歡，也愛吃臭豆腐，連日本人不喜歡的香菜，他也愛。雖然很受台灣的婆媽師奶們喜歡，不過他說很少遇到瘋狂粉絲，「大家都很有禮貌、很優雅在學習料理！」

他在活動中介紹日本頂級哈密瓜，透露他小時候因為哈密瓜非常貴，有時甚至一顆就要價萬元日幣，所以通常都是爸媽領薪水，或重大節日、生病時才吃得到，非常珍貴。來到台灣後他非常喜歡吃芒果和文旦。

(中時)