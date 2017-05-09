千遍萬化飛碟鼓 航進台灣國際打擊樂節

俄國擊樂家納迪沙納是目前公認飛碟鼓演奏代表人物。(擊樂文教基金會提供)

飛碟鼓演奏公認代表人物納迪沙納將首度訪台，帶著飛碟鼓訪台與台灣樂迷共度音色夢幻的夜晚。飛碟鼓在2000年由兩位瑞士音樂家創立，由於音質迷幻，泛音豐富，一夕之間爆紅，買家要先到網站上說明想要購買樂器的理由，通過認可，才會進一步排到等待名單上，至今已經停止接受訂單。

飛碟鼓(Hang)由菲力克斯與薩賓娜所發明，外型非常像飛碟，隔年首度到德國法蘭克福樂器展亮相，訂單不停湧入。2008年之後，兩人決定開發其他新樂器，暫時不再開放訂購，目前只接受維修，這也讓飛碟鼓的流通越發稀有。

44歲的納迪沙納來自俄國西伯利亞，1990年納迪沙納在聖彼得堡求學期間開始自學吉他，並愛上印度、俄國與歐亞非各國的傳統音樂，激發他開始研究各類型的世界音樂，至今會彈奏的樂器超過200種。他也是目前公認飛碟鼓的演奏專家，開發了許多飛碟鼓的演奏方式，在國內和日本街頭經常看到許多拿著飛碟鼓在演奏，演奏技巧多半來自於他。

朱宗慶打擊樂團團長吳思珊之前也曾經使用過飛碟鼓做演奏，她說飛碟鼓最有趣的就是利用手的各種位置包括手指、指關節與手掌搭配不同的手型，就可以自由詮釋，「演奏方式類似手鼓，但最大的差別是他有音高與和聲，最多同時可以演奏4個音，並搭配不同的節奏型態，產生不同變化。」

除了飛碟鼓的演出之外，這場音樂會還邀請到英國馬拉卡二重奏來台演出，馬拉卡擊樂二重奏由傑森‧哈特伯與提姆．帕默組成，兩人是伯明罕音樂學院的同學，2004年成軍以來已經受邀到各大世界打擊樂節與音樂廳表演，以技巧精湛、能演奏大量曲目聞名。

為了推廣打擊樂，兩人在去年成立了世界打擊樂團，團員來自世界各地10個以上不同國家，希望為新生代擊樂人才提供一個國際平台，一起演出。世界打擊樂團去年起已經巡迴美國16所大學演出，舉辦音樂會與工作坊，也在去年的國際打擊樂大會(PAS)上獲邀演出。

「天才x魔幻」音樂會將於5月23日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中時)