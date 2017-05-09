季節限定 珊瑚卵寶寶在綠島向您招手
季節限定的珊瑚卵寶寶在綠島！觀光局東部海岸國家風景區管理處表示，不同於墾丁海域，僅能在特定時間看到珊瑚體外受精的生產景象，每年4、5月，綠島海底「保證」可以看到一群群白白圓圓的珊瑚卵寶寶，有如散落的珍珠，依附在珊瑚媽媽身上的獨特景觀，相當難得。
東管處表示，台灣珊瑚礁學會在綠島石朗漁業保護區進行調查時，適逢珊瑚孵育期，珊瑚母體將已在體內授精的受精卵排放出來後，這些卵寶寶還留在珊瑚母體的身邊。
潛客可看到一群群白白圓圓的珊瑚卵寶寶依附著珊瑚媽媽，大約過了5到7天，受精卵寶寶轉變成長條形的幼生狀態，才會離開珊瑚媽媽，到其它地方著床。
東管處表示，珊瑚因環境等諸多因素會有不同的生殖型態，在墾丁海域的珊瑚僅能在特定時間看到珊瑚的精、卵在體外受精的生產景象，而在綠島海域的珊瑚，像根叢軟珊瑚、褐異軟珊瑚和綠羽珊瑚的孵育，是珊瑚母體將已在體內授精的受精卵排放出來，生殖型態不同。
東管處也呼籲，潛水觀察珊瑚卵寶寶依附珊瑚媽媽的孵育生殖景象時，應避免過度的干擾及觸碰等行為，讓珊瑚卵寶寶可以健康的長大、生生不息，才能持續孕育綠島珊瑚海底天堂景象。
另外，在石朗漁業保護區旁有個獨立礁石稱為小丑島，在水質清澈、密布海葵的礁石周邊，可以看到數以百計的白條海葵魚，以及可愛的圓雀鯛，建議潛水朋友可以搭船前往護區探索綠島多樣的海洋生物。
(中時)
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