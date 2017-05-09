偷摸友人女兒胸部 翁辯稱：摸一下只算性騷擾

68歲陳姓男子於2015 年7 月20日前往友人家，趁著與友人未成年女兒小馨（化名）獨處時，冷不防從背後抱住小馨胸部，時間長達40秒，事後小馨母親察覺女兒言行有異，一問之下才發現陳男惡行，憤而提告。陳男辯稱「摸一下胸部僅算性騷擾」，否認有猥褻行為。新北地院依妨害性自主罪，判處陳男7月有期徒刑。

(中時)