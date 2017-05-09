林佳龍允諾暫緩都市計畫變更程序，興大附農建立夥伴關係

國民黨議員9日質疑市府未和興大附農取得共識，即計畫推動第2辦公室，要求尊重學校意願，兼顧師生權益。（盧金足攝）

台中市長林佳龍允諾暫緩都市計畫變更程序， 並與興大附農建立夥伴關係，爭取三贏局面。（盧金足攝）

台中市府計畫利用興大附農（原台中高農）第2校區約一半土地，興建市府第辦公大樓，並保留另一半核心區，市長林佳龍9日親赴學校出席臨時校務會議，向在場教師、學生澄清誤會，承諾會暫緩都市計畫變更程序，用時間換取凝聚更大共識，也將成立專案小組聆聽師生意見，與學校建立夥伴關係。

林佳龍強調，會協助向教育部爭取興建教學大樓計畫，未來若興建第2辦公大樓將融入高農精神與特色，達到學校、市府與市民三贏。

但國民黨議員楊正中、顏莉敏、李中等人昨天在議會質疑林佳龍在未與學校取得共識前強取校地，要求尊重學校意願，兼顧師生權益；身為興大附農校友的市議員陳成添氣憤的說，市府不能這麼霸鴨，如果要土地，建議去使用興大附農位在大肚山近百公頃用地，不要讓他背負護產不力的罵名。

由於高農目前爭取預算面臨瓶頸，市府願意立即協助向教育部爭取完整預算，興建新的教學大樓，希望增進雙方互信基礎，並與學校建立夥伴關係；若未來順利興建市府第二辦公大樓，也會融入高農的特色與精神；此外，市府樂意從旁協助高農，管理坐落大肚山上，約計90多公頃的第三校區。

「並非只是市府要興建第二辦公大樓而已！」林佳龍強調，市府基於都市發展的需求，要善用捷運綠線與藍線交叉口交通優勢，將以其方圓500公尺的範圍，以行政融合商業的複合式發展模式，規劃將此地發展為台中市的門面，因此提出擴大行政中心計畫，並讓鄰近的商業設施、捷運場站、行政大樓，透過地下道相互串聯，成為中部區域治理強而有力的一顆心臟。

林佳龍澄清外界誤會指出，事實上興大附農第二校區共計有4公頃的土地，而市府會保留核心區約2公頃面積的土地、建物完整，只會使用到目前委外給興農公司使用，面積約2公頃的土地，並非全部使用；而「城食森林」政策也在核心區域中推行，因此這項都市計畫變更並不會影響到政策推動。

在保障學生受教權上，市府也會延續目前與民間公司的產學合作，甚至會爭取加碼讓課程做得更好，而目前委外每年所收的430萬元租金，也可以轉為獎學金一塊錢都不會少，以保障學校的受教權益，並讓地盡其利。

林佳龍坦言，雖然過去市府確實曾經已與學校溝通，而校方也曾派員出席會議，但由於溝通不足而造成誤會，因此他親自出席會議，盼能亡羊補牢，也期盼透過雙方成立的專案小組，聆聽高農師生的意見，並讓彼此溝通能建立在完整的資訊上。

(中時)