林肯中心室內樂協會音樂家 台灣獻藝

林肯中心室內樂協會音樂家群將在台北舉行音樂會。(巴哈靈感音樂文化協會提供)

能夠到紐約林肯中心表演，是許多藝術家的畢生追求，而擔任紐約林肯中心室內樂協會藝術總監的不是別人，正是來自台灣的鋼琴家吳菡與她的夫婿也是知名大提琴家大衛‧芬柯。吳菡是目前第一位，也是唯一一位在美國樂壇擔任藝術總監的台灣音樂家。

10日晚上他們將帶著林肯中心室內樂協會音樂家群在台北國家音樂廳舉行音樂會，帶來生動、溫暖、充滿對話的室內樂演出。吳菡說，這麼多年她的心願始終沒有變過，希望將最好的室內樂演出帶回台灣，「現在是一個開始。」

1981年吳菡赴美念書，「我老師跟我說，能駕馭室內樂，才會成為好的音樂家。」就這樣吳菡開始認識與演奏室內樂，2004年吳菡和大衛被林肯中心聘為室內樂協會藝術總監至今，兩人對音樂的品味與演奏提升了該協會在全球樂壇的知名度和影響力。

林肯中心室內樂協會目前每年舉辦200場以上的音樂會，目前成員有140位，來自台灣的音樂家就有6位包括鋼琴家吳菡、簡佩盈；小提琴家林昭亮、黃俊文；中提琴家黃心芸以及大提琴家邵欣玲。

「音樂是藝術，終點很重要，但我們如何走到終點更重要。」吳菡說，室內樂沒有真正的老師，「我演出鋼琴五重奏，其他四位音樂家就是我的老師，我反而在這樣的環境中成長。」大衛則說獨奏很孤獨，「但是室內樂的演出可以一起創造音樂，美好而不孤單。」

吳菡表示，如果從小就演奏室內樂，「臨場反應會越來越快，互動也深入，這也是為什麼最好的音樂家都在演奏室內樂。」

主辦單位巴哈靈感音樂文化協會理事長梁秀玲表示，台灣樂壇沒有看見室內樂的意義跟價值相當可惜，「很多人笑我傻，但是這一塊台灣音樂發展的空缺，一定要補起來。」梁秀玲未來將與吳菡有更多教育合作的計畫，年底就會公布。

今晚的音樂會將由吳菡與大衛率領7位音樂家聯手演出，包括美國費雪獎得主小提琴家李尚恩、亞諾‧蘇斯曼、諾姆柏格中提琴獎得主米夏‧阿摩瑞以及少見以團體得到費雪獎的艾雪弦樂四重奏。演出曲目包括理查．史特勞斯《弦樂六重奏》、德弗札克《A大調鋼琴五重奏》、孟德爾頌的《行板與詼諧曲弦樂四重奏》與《降E大調弦樂八重奏》。

(中時)