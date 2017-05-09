吳敦義：蔡英文也曾承認九二共識

吳敦義南下屏東為黨主席選舉拉票，建議總統為兩岸發展穩定，應接受九二共識。（林和生攝）

台灣確定拿不到世界衛生大會(WHA)邀請函，對岸強調，民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識，為此設置了障礙；前副總統吳敦義今日南下屏東時表示，蔡英文擔任陸委會主委接受立委質詢時，就曾承認九二共識。

吳敦義指出，民國89年蔡英文擔任扁政府時期的陸委會主委時，接受立委陳超明在立院質詢答覆，1992年兩岸雙方確實有個過程，在我方立場是「各自表述、一個中國」，雖然與當時達成的共識是「一個中國、各自表述」前後四字對調，不很正確，但至少也承認有九二共識。

他也強調，過去幾年兩岸發展和平穩定關係，在九二共識基礎上，在WHA都以部長級職稱代表中華民國出席，會中把台灣辦全民健保的成功經驗分享給全世界；如果連WHA或類似民航、氣候變遷及世界衛生組織大會等無關意識型態的會議都無法出席，那真的很可惜。

吳敦義建議，如果蔡總統有錦囊妙計，能消除現在僵持對立的兩岸狀態，恢復兩岸和平穩定發展，應盡快拿出；假如真的辦不到，恢復九二共識、一中各表，能確保中華民國尊嚴，也不會矮化我方，應可再仔細思考這可行性。

吳敦義今日南下屏東為競選黨主席拉票，直言自己黨政公職歷練豐富，是黨內少見跨得過濁水溪、大甲溪、曾文溪、高屏溪，甚至是林邊溪的候選人，希望在2018贏得地方選舉，在2020讓國民黨重返執政。

(中時)