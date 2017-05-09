大學申請缺額數最高 淡大：因招生名額最多

今年大學個人申請入學今天放榜，各校總缺額數高達1萬2039人創下新高，其中私立大學以淡江大學缺額861個最多，對此淡大回應，因今年招生名額2574名為全國最多，分發人數也有1713名，排名全國第5，以缺額率來看，並非最高。

淡大表示，針對今年缺額數增加，仍會向各系所了解情形，目前得知部分先前招生熱門的系所出現缺額，但也有先前冷門的系所出現足額，詳細的轉變仍待進一步統計。

(中時)