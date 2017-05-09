鬃獅犬迷失車陣，波麗士即刻救援，最後順利將牠帶回主人懷抱。（柯宗緯翻攝）

日前，高雄市三民區大順、覺民路口，正值下班尖峰時刻，路口車水馬龍、車輛熙來攘往，突然有隻鬃獅犬穿梭車陣，疑似走失，員警驚見趨前救援，但牠因驚慌亂竄而數度險釀危險，顏姓員警改變策略，除一面通報勤指中心離崗護走失犬外，一面指揮來車小心行駛，待該鬃獅犬情緒安撫下來自行靠路邊行走時，員警則跳上警車一路尾隨犬隻保護其安危。

一路跟隨四個路口，終於在路人協力下於正興國小前順利成功將該迷途鬃獅犬控制住，顏員定眼一瞧發現該鬃獅犬越發眼熟，追索記憶忽然想起該犬隻疑為鄰近義永寺飼養愛犬。

因義永寺平時樂善好施定期捐贈物資與派出所幫助弱勢家庭，顏員曾經代表派出所至該處領取愛心物資見過該走失犬隻，隨即聯繫廟方確定為走失愛犬，成功平安助迷途鬃獅犬返家，義勇寺廟方感謝警方協助並感動表示，「真是好心有好報！」

(中時)