金大暑期夏令營 一毛錢都不用花
國立金門大學將於7月上旬舉辦2梯次以「金門學」為核心主軸，內容有風獅爺彩繪和戰地體驗的育樂夏令營，不但全程活動免費，105學年度以後入學者，還可抵免必修通識課程金門學概論2學分，即日起至6月9日受理報名。
這項為全台高中、職學生規畫，預定於7月3日至14日辦理2梯次的育樂夏令營，活動將以「金門學」為核心主軸，課程包括「探索金門學」、「風獅爺彩繪」、「戰地體驗」及「金門地方文化與戰地史蹟巡禮」。
金大表示，教育部推動「特色大學試辦計畫」，金大提報「HERO養成計畫」申請案，獲補助新臺幣1500萬元，其中「金門學概論暨環境教育與低碳島研習營」活動為該提案的主要活動內容之一。這項計畫有助於強化金大與金門當地的連結，希望能吸引更多台灣、東南亞與大陸籍學生來金就讀。
夏令營活動全程免費，包括課程師資、午餐、材料、接機、住宿、觀光及保險等在內，但台灣與金門間的來回機票需自理。每梯次活動招募35人，額滿為止。
全程參與並考核通過的學員，將可獲得金大「金門學概論2學分」學分證明書，在105學年度以後入學者，可抵免必修通識課程金門學概論2學分。
即日起至6月9日受理報名，相關活動可至官方網站（http://hero.nqu.edu.tw/）查詢。報名表填妥後可透過email、傳真或郵寄方式繳交，也可透過網路報名https://goo.gl/KlztIB (線上報名者，錄取後需繳交家長同意書)。
報名郵寄地址：「金門縣金寧鄉大學路一號國立金門大學(特色大學計畫辦公室)收」，洽詢電話（082）313507或313508，傳真電話（082）313943。
(中時)
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