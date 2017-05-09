朱立倫立委便當會 吳秉叡轟：要擋又要搶

新北市長朱立倫8日邀請新北市13名在籍立委，在新北市政府8樓彭園餐廳舉行便當會，簡報前瞻基礎建設計畫新北市所提所有案件，希望立委協助爭取。（郭吉銓攝）

新北市長朱立倫8日邀請新北市13名在籍立委，在新北市政府8樓彭園餐廳舉行便當會，簡報前瞻基礎建設計畫新北市所提所有案件，希望立委協助爭取。（郭吉銓攝）

新北市長朱立倫8日邀請新北市13名在籍立委，在新北市政府8樓彭園餐廳舉行便當會，簡報前瞻基礎建設計畫新北市所提所有案件，希望立委協助爭取。（郭吉銓攝）

會議還沒綠營立委吳秉叡更火力全開，砲轟朱立倫看似不斷爭取預算，但立院國民黨團卻不斷杯葛前瞻基礎建設條例審查，不知朱市長本意啥，「要擋又要搶」。（郭吉銓攝）

綠營立委吳秉叡認為新北市長朱立倫行為與國民黨團矛盾。（陳心瑜攝）

（19：20更新）新北市長朱立倫晚間與新北市籍立委舉行便當會，會議還沒綠營立委吳秉叡更火力全開，砲轟朱立倫看似不斷爭取預算，但立院國民黨團卻不斷杯葛前瞻基礎建設條例審查，不知朱市長本意啥，「要擋又要搶」。

吳秉叡說，國民黨在立法院已經阻擋前瞻條例3個禮拜，他認為朱立倫與國民黨團之間彼此矛盾，新北市民需要的建設他們一定會共同爭取，但杯葛審查，連調例通過都不可能，更別說預算。

吳秉叡說，朱市長上任6年多，他也在朱任內當了5年多立委，朱市長以前都透過媒體要求立委們協助爭取經費，從來沒有當面更我們談過，還是上周他召開記者會，才有這次見面機會，若雙方相同意見當然事倍功半。

對於如今才召開便當會是否為時已晚？吳秉叡說，前瞻預算大門還沒關起來，條例還在審查，當然可提案修改，可以有意見，但不要擋住不讓他討論，且政院都說預算在6月底前都還可以討論，沒有關起來問題，真正關起來的是國民黨黨團。

(中時)