艾瑪華森擁17億身價 自曝曾遭霸凌休學
《星期日泰晤士報》日前公布英國30歲以下百萬富豪名單，女星艾瑪華森以17億台幣身價，名列電影演員第4名，網友大讚她是現在年輕演員中「最有臉、有腦又有荷包」的明星。
除了如日中天的事業，與矽谷科技新貴穩定的戀情，也因近期積極拜見雙方家長，被解讀為好事將近。巧合的是，艾瑪華森在新作《直播風暴》中，飾演1位欲揭發網路科技背後陰謀的職場新鮮人，不知是否在角色揣摩時，曾將另一半當成假想對象。
與科技新貴男友交往近2年的艾瑪華森，愛情事業兩得意，簡直就是人生勝利組，但其實從小因飾演《哈利波特》系列，紅遍全球的她，也曾在學校飽受同儕霸凌而選擇休學。
日前在宣傳電影時，華森就曾對媒體喊話：「請不要再叫我妙麗了」，她說，不論是在求學或職場上，都不該給人貼標籤，這也是時下年輕人該好好學習的。
(時報周刊)
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