外籍生出車禍 警親民送回宿舍

日前外籍生發生車禍，失去交通工具，警方至做完筆錄，護送回宿舍。（柯宗緯翻攝）

日前鼎金派出所前方，發生一起3台機車連撞事故，其中一方駕駛是28歲波蘭商人Michal，當時他為了載Sofia回憶大學生宿舍不慎發生擦撞，交通分隊因語言溝通有差異，筆錄製作上困難，所幸鼎金所值班警員吳易安，是逢甲大學外文系畢業，在他專業翻譯協助之下，以流利的英語能力，讓雙方在溝通上可以完整陳述自己的意思，使交通分隊警員在製作筆錄上順利進行。

然而因為交通事故的發生，使Michal與Sofia所騎乘的重機車因車頭毀損，無法正常行駛，雖然筆錄順利完成，但也因為失去了交通工具，且身上攜帶的金錢不足，沒辦法坐計程車回到大社。

正當一籌莫展時，警員簡暐倫與尤裕賢本持著熱心助人的精神，於勤餘時間，仍開著警車協助Sofia回到大社區義大宿舍的住處。在途中，警員簡暐倫不停的與Sofia聊天，減少了因為語言隔閡所產生的尷尬感，展現出臺灣警察親切熱心的一面。

警方順利將Sofia送回住處，離去前她對於警方辛勞執勤與即時服務、面面俱到的熱忱表現，均表示讚許與感謝。

(中時)