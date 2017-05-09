夜探貓頭鷹 探險家深入雙流森林遊樂區

參與民眾席地而躺夜觀貓頭鷹。（屏東林管處提供）

6日的夜晚，原本應該杳無人跡的雙流園區卻熱鬧無比，原來是有一群探險家們前來探訪雙流園區最神秘的住民貓頭鷹，活動不只開放參加者體驗雙流不為人知曉的深夜秘境，更請到了貓頭鷹界的達人劉育宗分享畢生研究的心路歷程。

下午2點半時，探險家們進入夜晚的森林前，先透過簡報讓民眾了解貓頭鷹的種類及生態習性，並培養崇敬與關懷大自然的心，活動過程中劉育宗則分享近年來台灣各地貓頭鷹所遇到的生存危機以及環境衝擊，讓大家了解人類的自私，常間接地傷害著野生動物們，若再不醒悟這些豐富的生態將不復存在。

劉育宗還特地傳授獨門的技巧，讓大家利用飲料鋁罐，複製出不同貓頭鷹的獨特叫聲，最後更用最專業的方式，帶領所有參加者前往黑夜中的森林，尋找貓頭鷹的蹤跡。

屏東林管處表示，各地的貓頭鷹因為人為的破壞與環境的衝擊，數量逐漸銳減，現在要看見他們已不是那麼容易，經過此次的活動讓民眾了解，雙流國家森林遊樂區維護原始豐富的生態環境，營造貓頭鷹們長久舒適的家園，讓牠們的鳴叫聲永遠響徹雙流夜晚的森林之中。

(中時)