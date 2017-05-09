雙北屠宰場凍存雞隻 確診感染H5N8禽流感
台北市及新北市日前各1屠宰場發現有雞隻外觀出現潮紅出血情形，屬於禽流感病徵，緊急凍存台北市的304件屠體及新北市的27件屠體。農委會防檢局表示，檢驗結果今日出爐，確認是H5N8高病原性禽流感，屠體將銷毀。
防檢局副局長施泰華指出，事發後該屠宰場的屠宰線已停止運作24小時，並進行場區擴大消毒工作，本批屠體雞隻的可能來源包括苗栗、雲林、嘉義、高雄及屏東，總共9處養雞場，經調查確認有2場是空場為飼養，另7場已由當地動物防疫機關執行移動管制，也同樣採樣送驗，初步結果可能會在明天出爐。
根據防檢局統計，去年5月也有1場養禽場感染禽流感，6月則有2場，8月也有1場，可見就算時節已邁入5月，早已過冬季禽流感好發期，防疫仍不能掉以輕心。
(中時)
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