美國要中國傳達 北韓若棄核將承諾「四不」

多數日媒報導，美國川普政府已請中國傳達，若北韓放棄開發核武及導彈，將邀請北韓勞動黨委員長金正恩訪美並舉行高峰會談，也不會以武力進攻北韓。美國還交換條件的提出了保證不改變北韓體制，不攻擊北韓等的「四不」承諾。

多位外交相關人士透露，中國可能已轉達北韓此一美國方針，並要求美國提供北韓經濟援助。

美國答應，只要北韓放棄開發核武、導彈，便承諾「四不」原則，即美國將（1）不要求改變北韓的國家體制。（2）不要求搞垮金正恩政權。（3）不急於南北韓统一。（4）美軍將不會越過南北韓的分界的北緯38度線進攻北韓。

日媒報導，美國國務卿提拉森3日在演講中也公布了美國此一方針，美國也在水面下告知中國。4月上旬在美國弗羅里達舉行美中高峰會談之後，川普曾於1日表示，「如果環境適當的話，(與金正恩)見面也可以」，暗示著將來有可能舉行美北高峰會談。

外交相關人士還透露，中國認為說服北韓的可能性不大，因此向美國提議（1）提供北韓經濟援助，以作為放棄開發核武、導彈的交換條件。（2）為結束美國和北韓的敵對關係，簽署和平協定以取代朝鮮戰爭時的停戰協定。（3）啟動邦交正常化的談判等。

日本共同社分析指出，川普政府4月26日宣布將通過經濟制裁和外交手段來加強施壓，讓北韓重回對話軌道。美國此舉旨在敦促北韓方面軟化態度，以緩和朝鮮半島的緊張局勢。美國顯然在派遣航母等加強軍事施壓的同時，全面推進以中國為中間人的說服工作，顯露出川普政府軟硬兼施的對北談判戰略。擔憂會發生武力衝突的日本政府也支持美方的外交努力。

(中時)