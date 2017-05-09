前飛指部指揮官疑洩國家機密 橋頭地檢偵訊中

陸軍馬祖防衛指揮部少將副指揮官謝嘉康，多次以旅遊名義出國到第三地與中國籍人士見面並接受招待，疑涉觸犯國家安全法，國防部今報請橋頭地檢署指揮偵辦，並會同法務部調查局前往謝嘉康在屏東住家搜索蒐證，檢方還在偵訊中。

(中時)