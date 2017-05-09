新北前瞻0元俱樂部　藍委羅明才：不排除邀藍綠包圍政院

國民黨立委羅明才會前受訪表示，新北全數立委應不分藍綠團結為市民發聲。（陳心瑜攝）

新北市長朱立倫9日晚間與新北市籍立委便當會，國民黨立委羅明才會前受訪表示，新北全數立委應不分藍綠團結為市民發聲，如果行政院不把新北大多數民眾心聲納入，不排除邀藍綠合作包圍行政院，以示抗議。

羅明才表示，相當不解前瞻讓「窮鄉僻壤」蓋捷運，但人口密集的新北市卻仍嗷嗷待哺，等不到8項軌道建設。

羅明才也強調，新北提出的8項軌道建設提案多是老生常談，過去討論許久，強調自己擔任財委會召委，已經提案且通過，藍綠皆簽署支持，因此為地方爭取應不分藍綠不分黨派，呼籲「大家一起支持朱市長」。

(中時)