研究族群 一中原民生錄取台大人類學系
為原住民爭光！大學申請入學9日放榜，台中一中學生王小武以52級分，錄取台大人類學系，身為賽德克族的他表示，從小生長在多元種族的環境中，上高中開始才對族群有深刻體認，為此還特地製作專題，未來希望透過更多調查與訪談，導致政府的族群政策。
王小武是一中管樂團指揮，家住南投縣仁愛鄉的他說，從小生長的環境可接觸許多不同族群，包括新移民、外省第二及三代、客家人、擺夷族與原住民的賽德克、布農族，當時認為多元文化很正常，也樂在其中。
直到上了高中，王小武說，有時會有同學開些玩笑，內容多少讓他感覺受到傷害，更覺得外界對原住民仍帶有許多刻板印象，認為他們是次等文化，也因此，高一時遭遇適應困難的問題，到輔導室接受諮詢長達半年多，後來才慢慢適應。
深有所感，王小武在學校公民行動與參與計畫課程中，決定回到部落進行田野調查、製作教育相關議題的專題，他說，當時原本設想偏鄉教育落後是資源的問題，但深入訪談後，才發現交通、資訊不流通及家庭結構等，對孩子教育影響更大，但這部分市政府推行政策時未注意到的。
也因此，王小武選擇人類學系就讀，他笑著說，希望透過人類學學到的邏輯、思考方式，學到更專精的知識，未來可以深入進行專題研究，藉此讓政府政策轉向，不再只是表象的輔助。
(中時)
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