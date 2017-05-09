議員爆北市動物園疑違法勸募 變相自肥

北市府2004年就頒布「台北市政府所屬各機關學校捐款收支管理要點」，規定捐款法令須函報財政局同意，但議員戴錫欽發現，北市動物園的「台北市動物園認養辦法」不僅沒函報，還疑似違法勸募，甚至千萬款項竟有8成用於學術研究，動物園「自己人」的案子就佔半數，他痛批「根本變相自肥加薪」。

戴錫欽今在議會財政部門質詢指出，北市府轄下機關共有15個捐款法令，依管理要點須由財政局列管，但動物園、社會局、中山區、大同區公所轄管的5個捐款法令，並未函報同意，各單位接受捐款多年，財政局竟傻傻搞不清楚狀況，直到今天才發函催促，質疑承辦人員失職。

戴錫欽還說，《公益勸募條例》規定政府可基於公益目的接受外界主動捐贈，除了重大災害或國際救援，「不得發起勸募」。但動物園竟規定各販賣站的投標者，須在提撥3％至10％不等的營收比例捐入動物認養專戶；且根據北市捐款收支管理要點規定，有業務監督關係的單位，根本不得要求捐款。

台北市立動物園長金仕謙聲稱，廠商可自由選擇提撥多少營收比例，對於得標結果的影響「微乎其微」，卻遭戴錫欽反斥，業者為了得標敢不捐錢嗎？這明顯是主動勸募的行為。

此外，戴錫欽還發現，動物園每年以認養名目募來1千多萬款項，實際用於提升動物福祉卻只佔1成，反倒是用於動保研究的經費連年攀升，去年就佔6成5，更扯的是，這些研究還包含動物園員工自行提案，近3年共計34案，花近2000萬元，其中每案人事費用又佔6成，等同員工自肥加薪。

他痛批，動物認養專戶從適法性、作業程序到款項用途，沒有一樣經得起檢驗；對此金仕謙回應，將就法規面、實際面進行相關修正。

財政局長陳志銘則直言，動物園未將捐款法令函報財政局，等於停留在草案階段，該法令視同不存在，因此園方不該接受捐款。財政局將發函各單位要求函送，並檢討局內承辦人員疏失。

(中時)