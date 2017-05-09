集集警方遏止車隊危駕 鄉親謹防掃到颱風尾
住日月潭附近鄉親注意了！集集分局為取締飆車、遏止車隊集結競駛等危險駕車，即起每周五、六、日將加強防制危險駕車勤務，並以「處罰從嚴、舉發認定從寬」為前提，因此包括在地民眾，行經台16、台21及投131線，應減速注意安全，以避免「掃到颱風尾」、荷包失血。
按以往經驗，警方在日月潭周邊鄉鎮交通大執法時，荷包失血最多者通常都是在地鄉親，有的人連續被拍10多天、直到接獲第1張罰單才知道，之前已天天中槍；外地人超速被開頂多1、2張，很久才會再到南投一次，在地人則天天都可能欠政府的債、接二連三沒完沒了。
集集警方9日表示，日月潭周邊道路近年常見有改裝車隊、大重機和跑車集結行駛，飆速、危險駕車時有所聞；前年台21線武登段還發生保時捷跑車逆向狂飆與遊覽車正面對撞事故，上月底在集集地區也發生豐田86跑車帶頭過彎，失速撞對向波及無辜等危駕肇事。
有鑑於此，集集分局宣示未來取締飆速、危駕將採「處罰從嚴、舉發認定從寬」大原則，包括深夜集結車隊競駛危險駕車之歪風，也都是取締重點。
即日起強化執行重點路口路檢，針對集集鎮與水里鄉之台16線、魚池鄉及日月潭之台21線、縣道131等重要路段，每週五、六、日加強防制危險駕車路檢勤務，期有效防制危險駕車歪風。
(中時)
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