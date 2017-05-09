重溫兒時回憶！漫威電影成學生研究主題
蜘蛛人、鋼鐵人、美國隊長、綠巨人都是耳熟能詳的英雄主角，復興商工資料處理科學生決定將兒時回憶當作研究主題，探討電影如何打入年輕人心中，他們發現原有漫畫劇情加上電腦特效加成，讓英雄電影歷久彌新，營造出民眾崇拜英雄的心態。
資料處理科學生莊峻豪、王安、鄭岳斌、蔡麒彬、李俊武由漫威系列漫畫陪伴長大，適逢校方一年一度展覽，他們決定將兒時回憶當作研究主題，以近年來的漫威系列電影為探討對象，透過文獻蒐集及問卷調查方式，找出電影成功的行銷模式。
李俊武說，漫威系列電影推出後總是吸引大批民眾到電影院觀看，因此想要探討它是如何吸引人，讓民眾願意走入電影院。王安指出，劇情中除了英雄劇情外更融入許多美式笑話，讓劇情變得更加生動有趣。
莊峻豪說，研究發現電影吸引人地方融入新科技，在於電腦特效加持下，除了精采打鬥畫面外，更加入不少具震撼力的爆破場景；另外，每位英雄主角個人角色非常鮮明，都讓人印象深刻。
鄭岳斌表示，漫威系列漫畫陪伴不少民眾長大，當推出電影時，已有固定的粉絲及觀眾，再融合各式不同元素，造就電影歷久彌新。蔡麒彬說，電影推出後，再加上民眾口耳相傳，一傳十、十傳百，讓更多民眾願意走入電影院。
漫威系列展覽在校內展覽中獲得不少師生共鳴，有學生直言，「看完簡報宛如看了一場濃縮的英雄電影，好想再重新將電影看一次，享受英雄電影帶來的刺激。」
(中時)
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