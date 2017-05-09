「釣蝦兄弟」棒球場相聚 替富邦射出第1球

林哲瑋9日用弓箭替富邦悍將開球。(富邦提供)

甫於全大運射下複合弓射箭銅牌的世大運射箭國手林哲瑋，是富邦悍將外野手林哲瑄的胞弟，兩人平時各自在不同項目努力，聚少離多，或許他們也沒想到，睽違2個月再見面，會是在棒球場，9日富邦悍將與Lamigo桃猿賽前，富邦邀請林哲瑋擔任開球嘉賓，用最拿手的弓箭，與哥哥一同開出這別具意義的一球。

林哲瑋與林哲瑄相差5歲，國小時曾追隨哥哥的腳步練過棒球，不過後來因有氣喘選擇放棄，國中才改練射箭，但過去成績沒有特別突出，相較林哲瑄已多次入選中華隊，又打過大聯盟，多數人都只記得他是「林哲瑄的弟弟」。不過如今他在今年全大運一舉射下銅牌，總算擦亮「林哲瑋」這塊招牌。

有趣的是，林哲瑋這次開球發揮創意，與哥哥上演首次的「弓箭開球」，也不偏不倚把箭射進林哲瑄的手套。林哲瑋說，為了這次開球，特地找了安全箭頭，不過林哲瑄聽到一般箭速有280公里左右，還有點嚇到，練習時一開始也頗害怕，接了幾次才能比較放心，對於開球初體驗的表現，他相當滿意。

如今兩人各自忙於比賽，2個月於球場聚首，林哲瑋直言能與哥哥林哲瑄傳接，真的是很難得的機會，「畢竟兩個人平時都在不同運動項目努力，很少有機會傳接球！」而他從小看哥哥打球到大，他覺得哥哥打球真的辛苦，「因為除了打球，還有一些網友、鄉民都緊盯著他。」

林哲瑄看著弟弟現在的成就，也覺得有些欣慰，他說，林哲瑋過去比較沒自信，成績不好時，就覺得自己甚麼都做不好，「那時人在美國，也是一直鼓勵他要有信心，現在他找到適合自己的方向，相信他會越來越好。」至於他屆時世大運，會不會抽空去看當選國手的弟弟比賽，林哲瑄笑說，「希望那天沒有比賽吧！」

(中時電子報)