國中狼師對4少年伸魔爪 議員爆轉蹲補教業

議員劉曉玫(左)要求教育處加強補習班把關。(許家寧攝)

劉曉玫痛批楊姓狼師在網路上追殺學生名譽。(許家寧攝)

遭指涉聘用狼師補習班，否認楊男在該班任教過。(許家寧攝)

花蓮縣1名楊姓前國中體育老師，疑似有戀童傾向，對4名少年伸出狼爪，縣議員劉曉玫爆料，楊姓狼師遭學校解聘後，竟在學校附近的立案補習班任教，還至學校臉書公布被害學生姓名，行徑相當惡劣，痛批教育處一無所知，任由狼師追殺學生名譽。

劉曉玫今在議會質詢時表示，楊姓教師（39歲）利用段考前複習功課，找來就讀七年級少年至家中經營的體育用品店過夜，半夜趁少年熟睡時，楊師竟撲上來跨坐少年雙腳，伸手撫摸其乳頭，另一手則伸進褲子內「抓小鳥」，還相當變態以生殖器來回磨蹭少年屁股。

還有少年控訴，楊師除了多次在學校趁機抓學生下體，還有次趁4名少年在玩疊疊樂時，突然伸手觸摸少年乳頭、抓小鳥及摳肛門得逞，有少年嚇得直呼「不要摸我！」學生不斷掙脫、反抗，楊男才肯罷手，直到有學生家長父母驚覺有異，報警處理。

檢警調查，2013年起兩年間，已有4名12歲至14歲學生遭遇狼爪，性騷、猥褻少年爆發後，楊師遭到校方解聘，但楊男否認犯案，竟還恫嚇被害學生「不要逼人於死」、「再找你處理你」，去年底花蓮法院一審時依4次強制猥褻、11次性騷擾，共判處楊男8年有期徒刑。

劉曉玫表示，楊姓狼師疑懷恨在心，竟不願放過4名被害學生，還至國中母校臉書留言公布被害少年姓名，指稱少年在校考試作弊、還遭到少年、中年男子性侵，造成就讀高中的被害人，被迫承擔周遭異樣眼光，恐在心裡留下一輩子的陰影。

劉曉玫痛批，縣府教育處知情不處理，任由狼師在網路上公開追殺學生名譽，還在學校附近的補習班任教，造成學生家長人人自危；她質疑，依法立案補習班聘用補教老師需要查驗良民證，難道教育處不知道嗎？有聽到已故作家林奕含控訴的聲音嗎？

教育處長劉美珍澄清，經查楊師並無在縣內的補習班任教，教育處也針對補習班進行不定期稽查，若查證有補習班聘用性侵或性猥褻的狼師屬實，將可依法撤銷補習班立案。至於被指射的老字號補習班回應，楊姓老師曾經是該補習班學生，但絕非「補教老師」。

(中時)