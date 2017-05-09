男子酒醉睡花圃 中市警服務到家
台中市政府警察局第六分局何安派出所警員蔡宗佑、陳宏霖接獲報案，在西屯路、漢口路口有民眾酒醉路倒案件，請求警方協助，員警在酒醉男子身上找到寫著「好心人士！這是我兒子，喝酒請來電告知好嗎？」的紙條，並留有聯絡電話及地址，聯絡其兄長前來，協助順利返家。
警方到場發現1名男子倒臥在花圃中，員警關心詢問男子身分，渠因酒醉無法清楚表達身分，所幸在男子身上吊掛之手機套裡找到1張紙條，上面寫著「好心人士！這是我兒子，喝酒請來電告知好嗎？」，留有聯絡電話及地址。
警方撥打電話聯繫該名蔡姓男子家屬，但電話未接通，因蔡男一直說想要回家不願就醫，員警好人做到底，將其載返家，卻又發現蔡男未帶鑰匙進不了家門，趕緊再聯絡其兄長前來，蔡男及其兄長對於警方為民服務到家之精神及義行大表讚揚。
(中時)
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