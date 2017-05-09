竹林中學 每4人中1人錄取國立暨醫學大學相關科系

校長池易釧與學生呂學翰合影。（葉書宏翻攝）

106學年度大學申請入學今（9日）放榜，新北市私立竹林中學把48名畢業生推進國立大學，畢業班近九成通過篩選順利取得大學入學資格，截至目前為止，竹林畢業生每四人就有一人錄取國立暨醫學大學相關科系，其中超過一半錄取臺、清、交、成、政大、師大等明星大學。

竹林中學106學年度大學申請入學成績相當亮眼，錄取國立暨醫學大學相關科系計有57人，其中有24人錄取臺、清、交、成、政大、師大等知名大學，從繁星計畫到申請入學，國立暨醫學大學相關科系錄取人數達85人；入選2017年生物奧林匹亞國手前八名的游博崴，獲推薦國立臺灣大學資格。

高職科大繁星受到慢跑勵志最後進入國立臺北護理健康大學運動保健系的沈允中，在高中部還有個雙胞胎姐姐沈惟中，則受到英文老師的激勵，對學習英文產生高度熱情，很早就立定志向要考取英文系，還曾利用暑假到澳洲擔任國小老師，服務當地偏鄉小學生，最終順利錄取國立臺灣師大英語系，她對英文老師的一路指導相當感激；沈家雙胞胎姊妹在今年的升學路上同時開出耀眼花朵，學校師長及同學都很替她們高興。

竹林校長池易釧表示，竹林在申請入學每年都能保持優異成果，今年更高達九成錄取率，主要在於學校輔導學生從生涯規劃到準備面試及備審資料等方面著力甚深，期間除了請策盟學校提供面試輔導及校系介紹外。

另外邀請校友就本身工作領域的內容分享學弟妹參考，以清楚自己的志趣所在，而校內老師也提供全體畢業生各項諮詢及模擬面試，一系列的輔導計畫，最重要的目標就是幫助學生順利完成升學大夢。

(中時)