中華郵政公司再度推出成語郵票

中華郵政公司相隔兩年，再度推出成語郵票。（圖／中華郵政公司提供）

為增進民眾對成語出處與含義之瞭解，中華郵政公司繼104年發行「成語故事郵票」後，續以孺子可教、胸有成竹、刮目相看及畫龍點睛等4句常用成語為題材，訂於106年5月10日發行「成語故事郵票(106年版)」1套4枚，面值均為新臺幣5元。

「孺子可教」描述戰國時期韓國人張良在下邳隱居時，忍人之所不能忍情節，後來被用來稱許可以造就的年輕人；「胸有成竹」起於北宋文同，字與可，擅長畫竹，作畫前，胸中已有竹子的完整形象，故能將其神韻表現的淋漓盡致，用來比喻處事有定見；「刮目相看」起因三國吳將呂蒙，發憤充實學識，吳國將軍魯肅稱許他已非當年「吳下阿蒙」，呂蒙回答：「士別三日，即更刮目相待。」後引申為用新的眼光來看待；「畫龍點睛」比喻繪畫、作文時，在重要處加上一筆，使整體更加生動傳神，亦用來比喻做事能把握要點，出自唐張彥遠《歷代名畫記》。

配合郵票發行，特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於5月8日發售；另製作預銷首日戳低值封、套票封，於郵票發行當天供售，歡迎至全國各地郵局洽購或至「中華郵政集郵電子商城」。

(中時)