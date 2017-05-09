中華郵政公司再度推出成語郵票
為增進民眾對成語出處與含義之瞭解，中華郵政公司繼104年發行「成語故事郵票」後，續以孺子可教、胸有成竹、刮目相看及畫龍點睛等4句常用成語為題材，訂於106年5月10日發行「成語故事郵票(106年版)」1套4枚，面值均為新臺幣5元。
「孺子可教」描述戰國時期韓國人張良在下邳隱居時，忍人之所不能忍情節，後來被用來稱許可以造就的年輕人；「胸有成竹」起於北宋文同，字與可，擅長畫竹，作畫前，胸中已有竹子的完整形象，故能將其神韻表現的淋漓盡致，用來比喻處事有定見；「刮目相看」起因三國吳將呂蒙，發憤充實學識，吳國將軍魯肅稱許他已非當年「吳下阿蒙」，呂蒙回答：「士別三日，即更刮目相待。」後引申為用新的眼光來看待；「畫龍點睛」比喻繪畫、作文時，在重要處加上一筆，使整體更加生動傳神，亦用來比喻做事能把握要點，出自唐張彥遠《歷代名畫記》。
配合郵票發行，特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於5月8日發售；另製作預銷首日戳低值封、套票封，於郵票發行當天供售，歡迎至全國各地郵局洽購或至「中華郵政集郵電子商城」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。