醉女酒測超標 辯稱「肝不好有誤差！」

醉女因機車排氣管太大聲引起員警注意，遭到酒測臨檢。（張穎齊翻攝）

基隆市警方，昨日凌晨巡邏時，發現1名女子騎機車搖搖晃晃，且車子排氣管聲音過大，引起員警懷疑，隨即進行臨檢。酒測顯示高達0.32mg/l，未料女子竟辯稱「肝不好有誤差！」

昨（8）日凌晨02時47分巡經中山區中山二路，員警發現51歲簡姓女子騎機車時行車不穩，於是上前尾隨，在忠二路、孝二路口將她攔下。

員警才剛靠近就聞到簡女身上濃烈的酒臭味，簡女起初坦承「喝了一點點小酒」，豈料酒測後發現竟高達0.32mg/l，警方告知已違反公共危險罪，簡女卻回「我肝不好，有誤差，再測一次！」

警方向她表示，酒測值已超標，無法同意再施測，簡女聞後哀嘆「都是機車排氣管太大聲的關係！」對此她懊悔不已，認為沒有引起警察注意就不會被逮。

基隆市警方將簡女帶回偵訊，訊後依公共危險罪移送法辦。

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(中時)