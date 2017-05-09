曾陷賣淫醜聞 韓女星成賢娥丈夫驚爆自殺身亡

成賢娥早前因賣淫被起訴，3審獲判無罪。(取自韓網)

韓國小姐季軍出身的成賢娥，螢光幕形象性感。(取自韓網)

韓國42歲女星成賢娥2013年捲入演藝圈賣淫醜聞，因3度與企業家高層進行性交易，涉嫌賣淫被起訴，去年案情大逆轉，因證據不足，改判她無罪。然而今(9日)卻驚傳她第2任丈夫被發現陳屍車中，自殺身亡。

成賢娥7年前再嫁大6歲老公崔某，兩人育有1女。然而她的老公今日早上8時許，卻被發現陳屍在門窗緊閉的車中，旁邊還有未燒完的煤炭，加上屍體已開始腐爛，疑死亡一段時間。

根據警方透露，成賢娥與丈夫已分居數年，丈夫近來因涉嫌挪用168億韓元(約4.8億台幣)遭調查，自上個月離家後便失聯，加上發現遺體的地方與其子女住處十分接近，因此被推測自殺可能性很大，不過車內並未發現遺書。

成賢娥早前也回應丈夫自殺一事，透露幾年前就和對方分居，目前正在進行離婚訴訟，對於突如其來的噩耗感到十分遺憾與痛心。

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(中時電子報)