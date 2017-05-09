男子精神不穩 警稱母病讓他同意就醫
嘉義市政府警察局第1分局竹園派出所警員官文男、簡銘源日前執行巡邏勤務時，接獲通報有精神病患需要協助送醫，兩人到達事發地點時，發現1名男子上半身赤裸，在家裡不停自言自語，旁邊還有年邁老母親，見員警上門，老婦人目眶含淚直搖頭，不斷央求警方幫忙勸兒子乖乖到醫院接受治療，看到老婦人說到難過處眼淚直流，員警也於心不忍，邊安撫老人家，邊試著和男子溝通，但男子說什麼也不配合。
機警的官、簡2員突然靈機一動，跟男子勸說年邁老母親生病了，需要家人陪同到醫院看診，這時男子才卸下心防，主動說要陪媽媽就醫。經警方事後了解，男子已年約60多歲，幾年前因為發生一場意外傷及頭部才造成精神疾病，之後高齡80歲的老母親就一直陪伴並照顧兒子的生活起居，但一家人生活困苦，事後竹園派出所即規畫平時將多加關懷這戶人家，老母親更對警消熱心協助表示感謝。
(中時)
關鍵字：精神病患
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