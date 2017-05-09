金城武發功 《喜歡你》上映3天破800萬奪冠

《喜歡你》票房口碑發酵，登Yahoo電影滿意榜冠軍。(甲上娛樂提供)

浪漫電影《喜歡你》，男神金城武和金馬影后周冬雨，甜滋滋愛情激起粉絲少女心，在大陸上映10天票房，就衝到台幣7.8億元，被網友封為女生首選電影。

而《喜歡你》在台灣上映3天，票房飆破800萬元，續向千萬票房挺進，不僅登上新片榜首，更榮登Yahoo電影滿意榜冠軍。

網友紛紛讚嘆《喜歡你》是包裹愛情糖衣的甜蜜電影，金城武跟周冬雨逗趣互動，讓人笑中帶淚，卻能感受到主角們最純真的愛情，連金城武都表示，電影中最難的部分，就是要逗樂觀眾的橋段。他說：「我們要讓觀眾笑，但不是刻意搞笑，而是讓觀眾感受到愛情充滿著意外，讓你我都無法預測。」

(時報周刊)