韓第19任總統大選 文在寅自行宣布當選

得知出口民調領先後，高興地振臂大喊的文在寅，已自行宣布當選韓國新一任總統。（圖/美聯社）

(22:52更新)據韓國阿里郎電視台報導，共同民主黨候選人文在寅抵達競選總部，將發表當選感言。繼兩名強力對手宣布敗選後，方才正黨的劉承旼亦宣布敗選。文在寅在演說中表示，他將努力做好一個讓人民驕傲的總統，並且以謙卑的態度為大家服務，並自行宣布當選大韓民國第19任總統。

(22:06更新）據美聯社（AP）報導，隨著開票持續進行，差距也愈來愈大。名列第二的洪準杓和第三名的安哲秀，方才雙雙自行宣布敗選，雖然正式結果尚未出爐，但領先的文在寅入主青瓦台似乎已成定局。

出口民調結果以41.4%領先的文在寅(圖左）與妻子金正淑（圖右）。（圖/美聯社）

本屆韓國總統大選投票率為75%，是2002以來最高的一次。圖為當地一間投票所。（圖/美聯社）

多名穿著傳統韓服的少女在候選人海報前。（圖/美聯社）

（21:46更新）據韓國放送公社（KBS）報導，正在進行全國總統大選計票工作的韓國，目前開票進度已達到10%，共同民主黨的文在寅以38.1%領先，目前執政的自由韓國黨（Liberty Korea Party）候選人洪準杓則獲得28.1%緊追在後，兩人差距已拉開至44萬票之多。而選前原被看好的安哲秀，則以21.3%苦苦追趕。另外兩位候選人，正黨的劉承旼（Yoo Seong-min）只獲得6.4%選票、而正義黨的沈相奵（Sim Sang-jeong）更僅有5.5%。

熱情支持者拿著文在寅的巨幅海報在競選總部。（圖/美聯社）

據韓國YTN電視台直播，於今日進行的韓國新任總統大選，於台北時間晚間7點公佈最新的出口民調結果，共同民主黨的文在寅（Moon Jae-in）獲得41.4%支持，執政黨的洪準杓（Hong Joon-pyo）則獲得23.3%，名列第二；令人驚訝的是，事先被看好的國民之黨（People's Party）的安哲秀（Ahn Cheol-soo）僅得到21.8%，落到第三名。全國的投票所也同時停止投票，進入開票的階段，最終新總統人選仍需等到計票結果出爐才能決定。

韓國阿里郎國際台大選開票直播。

根據阿里郎電視台報導，韓國選委會統計，本次大選的總投票率約為77.2%，是2002年以來最高的一次。幾乎在各省和重要城市都達到7成以上的投票率，顯示這次選民的參與感和急於改變的心態。

(中時電子報)